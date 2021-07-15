"أمن الحج" يضبط 10 مخالفين للتنظيم والتعليمات

فرض مخالفة على كلّ منهم بمبلغ عشرة آلاف ريال

كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، عن ضبط عشرة مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة بمخالفة كل منهم، بمبلغ عشرة آلاف ريال.

ودعا "الشويرخ" المواطنين والمقيمين كافةً إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة "منى، مزدلفة، عرفات" دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.