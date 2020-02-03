"هيئة الرياض" تواصل تنفيذ برنامجي "حصين" و"لحمة وطن"

تستهدف الأسواق والأماكن العامة

تواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، تنفيذ برنامجي "حصين"، و"لحمة وطن"، في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية، في إطار الأعمال التوعوية لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.

ووزع المركز الإشرافي، وسط ٢، عدداً من اللوحات والبانرات التوعوية في الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة، تتضمن إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية ووسائل توجيهية لمادة حصين ولحمة وطن، بطريقة تقنية إلكترونية ذكية، عبر أيقونة للمسح الضوئي "باركود" يحتوي على مقاطع توعوية "بطاقات - إنفوجرافيك".

وتهدف هذه البرامج إلى بث رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين جميع شرائح المجتمع، وتعزيز الأمن الفكري والوسطية والاعتدال والمساهمة في محاربة التطرف والغلو، كما تساهم في التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والطرق المثلى للتعامل الذكي مع التقنية.

وتحظى هذه البرامج، بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وتوجيه ودعم الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لخدمة الدين والوطن.