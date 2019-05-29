العطوي: أتحمل خسارة الأخضر .. وسنصحح الأخطاء

حمّل الوطني خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا نفسه مسؤولية الخسارة من مالي 3-4 في مونديال العالم للشباب.

وقال:"أنا من يتحمل مسؤولية الخسارة، وسنسعى في مباراة بنما المقبلة إلى تصحيح الأخطاء".

وعن المباراة قال: "قابلنا منتخبًا مميزًا ويستحق الفوز".

وإضاف: إن شاء الله نصحح الأخطاء ويكتب لنا الله التأهل كأفضل ثوالث.