في مؤتمر صحفي من القدية.. غداً إعلان تفاصيل رالي "دكار السعودية 2020"

سيشهد إقامة جلسة حوارية تضم عدداً من السائقين السعوديين المشاركين بالحدث

يعقد منظمو رالي داكار السعودية 2020 غداً الاثنين 16 ديسمبر 2019م مؤتمراً صحفياً في منطقة القدية بمدينة الرياض؛ للحديث عن التفاصيل الخاصة بالسباق الذي يقام للمرة الأولى في قارة آسيا، خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير المقبل، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وسيشهد المؤتمر الصحفي إقامة جلسة حوارية تضم عدداً من السائقين السعوديين المشاركين في رالي داكار السعودية 2020، والذي سينطلق من مدينة جدة في مرحلته الأولى، قبل أن يجوب العديد من مناطق المملكة مروراً بمشروع البحر الأحمر ومدينة "نيوم" المستقبلية في شمال غربي المملكة، ثم الاتجاه نحو حائل في مسار ينحدر صوب الرياض، ثم الأحساء ودخول منطقة الربع الخالي، التي تسبق خط النهاية في "القدية".

وتهدف المملكة من خلال استضافة رالي داكار إلى التأكيد على مكانتها المتقدمة يوماً بعد يوم كوجهة عالمية قادرة على استضافة كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية، حيث يشارك في رالي دكار السعودية أكثر من 550 متسابقاً يمثلون 62 دولة في 6 قارات حول العالم لاستكشاف التضاريس الفريدة لأول نسخة تقام في القارة الآسيوية.

الجدير بالذكر أن السباق يضم 5 فئات للمركبات المشاركة، وهي السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية والشاحنات، وكذلك السايد باي سايد.