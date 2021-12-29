تدشين الخطة السنوية لأنشطة وفعاليات التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لعام 2022م

"المغيدي" يثمن الدعم غير المحدود الذي يتلقاه من دولة المقر

دشن الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، اليوم، البرنامج السنوي لأنشطة التحالف لعام 2022م، بحضور ممثلي الدول الأعضاء المعتمدين ومنسوبي التحالف.

وأكد تثمين التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بالدعم غير المحدود الذي يتلقاه من دولة المقر، مقدماً شكره لممثلي الدول الأعضاء على مشاركتهم الفعالة في إنجاح خطة التحالف للعام 2021، ومتمنياً لهم المزيد من النجاحات في تحقيق تطلعات التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وشهد الحفل إيجازاً لأبرز ملامح الخطة السنوية لعام 2022م، قدمه مدير الإدارة الفكرية بالتحالف الإسلامي الدكتور منصور القرني، مبيناً أن خطة التحالف اشتملت على ثلاثة منطلقات لتنفيذ ما احتوته من أنشطة وفعاليات؛ وهي: الجودة والتنوع والشمول، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج الخطة السنوية لأنشطة مركز التحالف بالتنسيق مع ممثلي الدول الأعضاء بما لا يتعارض مع الخطة الإستراتيجية للتحالف أو مبادراته، وفي إطار حوكمته، وبما يتوافق مع سياسة الدول الأعضاء تجاه محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.