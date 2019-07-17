أنباء عن مقتل نائب القنصل التركي في كردستان

لقي مصرعه مع اثنين من مرافقيه في إطلاق نار

قالت وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق إن نائب القنصل العام التركي قُتِل واثنين من مرافقيه في إطلاق نار في أربيل.

ووفق مراسل شبكة "رووداو" بكردستان، فإن حادث إطلاق النار وقع داخل مطعم في أربيل، وأدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسون أتراك.

وقال المراسل: "كان عدد من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية، موجودين في موقع الحادث، وأحد القتلى هو نائب القنصل التركي".

وأضاف: "توافدت القوات الأمنية إلى موقع الحادث، وقطعت الطرق القريبة من المطعم الذي وقع فيه الحادث".

وتعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها دبلوماسيين في مدينة أربيل شمالي العراق. ويقع المطعم الذي شهد الهجوم في منطقة راقية بالمدينة.



ودأبت تركيا على قصف مواقع تابعة لجماعات كردية مسلحة في كردستان العراق تعتبرها أنقرة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني التركي المحظور في البلاد.



ويخضع الحي الذي وقع فيه الحادث إلى مراقبة أمنية كثيفة، إذ يضم عددا كبيرا من مقرات القنصليات ويقطن فيه عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب.