الغذاء الدواء: انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية 68 %

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية الأسبوع الماضي 68 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
وقالت عبر حسابها في تويتر، الغذاء والدواء، خلال الأسبوع الماضي، نتأكد من التزام 899 منشأة بتطبيقها الإجراءات الاحترازية ضد تفشي #فيروس_كورونا.
وأضافت: رصدت 15 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بانخفاض نسبته 68 % في أعداد المخالفات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.هيئة الغذاء والدواء
في الأسبوع الماضي مقارنة بما سبقه.. وشملت جولات الهيئة 899 منشأة
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية الأسبوع الماضي 68 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
وقالت عبر حسابها في تويتر، الغذاء والدواء، خلال الأسبوع الماضي، نتأكد من التزام 899 منشأة بتطبيقها الإجراءات الاحترازية ضد تفشي #فيروس_كورونا.
وأضافت: رصدت 15 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بانخفاض نسبته 68 % في أعداد المخالفات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.