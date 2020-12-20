الغذاء الدواء: انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية 68 %

في الأسبوع الماضي مقارنة بما سبقه.. وشملت جولات الهيئة 899 منشأة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية الأسبوع الماضي 68 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وقالت عبر حسابها في تويتر، الغذاء والدواء، خلال الأسبوع الماضي، نتأكد من التزام 899 منشأة بتطبيقها الإجراءات الاحترازية ضد تفشي #فيروس_كورونا.

وأضافت: رصدت 15 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بانخفاض نسبته 68 % في أعداد المخالفات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

هيئة الغذاء والدواء

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20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442 01:44 PM

في الأسبوع الماضي مقارنة بما سبقه.. وشملت جولات الهيئة 899 منشأة

الغذاء الدواء: انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية 68 %

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، انخفاض نسبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية الأسبوع الماضي 68 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وقالت عبر حسابها في تويتر، الغذاء والدواء، خلال الأسبوع الماضي، نتأكد من التزام 899 منشأة بتطبيقها الإجراءات الاحترازية ضد تفشي #فيروس_كورونا.

وأضافت: رصدت 15 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بانخفاض نسبته 68 % في أعداد المخالفات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

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هيئة الغذاء والدواء

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