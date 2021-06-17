"مسك" و"البحوث القانونية" يطلقان برنامج "مستشار المستقبل"

للمساهمة في تطوير الكفاءات الوطنية في القطاعين التشريعي

وقع مركز الدراسات والبحوث القانونية ومؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" مذكرة تعاون لإطلاق برنامج "مستشار المستقبل"، وذلك بحضور نائب رئيس هيئة الخبراء الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب للإسهام في بناء الكفاءات الوطنية من خريجي تخصص القانون الجُدد المتفوقين في التخصص، وذلك في إطار مبادرات المركز التدريبية والتثقيفية.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رئيس اللجنة الإشرافية للمركز، محمد بن سليمان العجاجي، على دور مركز الدراسات والبحوث القانونية في إثراء البيئة القانونية بالمملكة. وأشار معاليه أن إطلاق برنامج "مستشار المستقبل" يأتي في إطار التعاون بين المركز والهيئة ومسك الخيرية.



من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، الدكتور بدر بن حمود البدر، أهمية مثل هذه الشراكات موضحًا أن برنامج "مستشار المستقبل" الذي ستقدمه مسك الخيرية بالشراكة مع مركز الدراسات والبحوث القانونية يصب في الجهود المشتركة لتمكين الشباب، ويدعم تنمية مهاراتهم في مجال الاستشارات القانونية والنظامية، وإعداد الأنظمة واللوائح لتأهيل كوادر قانونية شابّة تخدم مختلف القطاعات الحكومية.



من جهته، أكد مدير عام مركز الدراسات والبحوث القانونية الدكتور رامي بن خليل نيازي أن برنامج "مستشار المستقبل" يأتي تتويجًا للعديد من برامج التدريب والتطوير التي يقوم بها المركز والتي تستهدف بناء الكفاءات القانونية سواءً من خلال المشاركة المعرفية النوعية المتاحة له أو من خلال التعاون مع الجهات الرائدة في هذا المجال، لتثري جهود المركز في دعم الكادر الاستشاري القانوني لدى الجهات الحكومية في مجالات الاستشارات، والتشريع، وإدارة المشاريع القانونية.



وذكر د. نيازي أنه خلال برنامج "مستشار المستقبل"، سيتم توفير تدريب عدد من المؤهلين يتم استقطابهم ضمن مساعي تعزيز الكفاءات البشرية، وضمان تقديم خدمات المركز بجودة عالية تحقق قيمة مضافة للعملاء. وسيحصل المرشحون الذين يتجاوزون مرحلة التقييم النهائي بنجاح على فرص للعمل كمستشارين قانونيين في هيئة الخبراء أو المركز، كما سيكونون مؤهلين للعمل في جهاتٍ حكوميةٍ أخرى تطمح للاستفادة من مهاراتهم ومعرفتهم.



وأوضح أنه سيبدأ استلام طلبات التقديم للبرنامج عبر الإنترنت في 16 يونيو2021، وتمتد فترة استلام الطلبات حتى 7 يوليو 2021، ليتم بعدها اعتماد طلبات التقديم الأولية المطابقة للشروط، ثم إجراء اختبارات القدرة المعرفية، وتقييم السلوك الشخصي، وتقييم المحاكاة السلوكية من خلال مركز التقييم، لتختتم مرحلة التقديم بالمقابلات الشخصية تمهيدًا لانطلاق البرنامج في 5 سبتمبر 2021.