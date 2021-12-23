"مفقود الحمدانية" يكمل الشهر الخامس.. ولم يعد حتى الآن

ذووه رصدوا 10 آلاف مكافأة مالية لمَن يساعد في العثور عليه

يكمل مفقود الحمدانية بجدة المواطن غازي محمد اليحيوي الحربي بعد أيام شهره الخامس منذ فقدانه بعد خروجه من منزله في الثالث من شهر المحرم الماضي ولم يُعثر له على أثر حتى هذه اللحظة، فيما وضع ذووه مكافأة مالية لمن يساعد في العثور عليه.

وقال أحد أقاربه إن "غازي" منذ فقدانه في حي الحمدانية بجدة، ولم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه حينها في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيرًا إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه "تي شيرت" أبيض اللون، وبنطالاً أسود.

وبيّن قريبه أن "غازي" يكمل بعد عدة أيام شهره الخامس منذ فقدانه في الثالث من المحرم الماضي، وما زالوا يتلقون بعض الاتصالات حول مساعدة الآخرين لهم في البحث عنه لكن لم يتم العثور عليه حتى الآن، مبينًا أنه قد تم رصد مكافأة بمبلغ عشرة آلاف ريال لمن يتمكن من العثور عليه.