بعد الاتفاق بين الفريقين.. تعديل وقت مواجهة "الهلال والنصر"

بناءً على اتفاق ناديي الهلال والنصر قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل وقت إقامة مواجهة فريقي (الهلال والنصر) المؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، لتقام عند الساعة 3:15 عصر غد الخميس، بدلًا من موعدها السابق الساعة 8:00 مساء في نفس اليوم.