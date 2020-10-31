متحدث الداخلية يستعرض تحديثات أمنية في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا غدًا

أعلنت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

ويشارك في المؤتمر إلى جانب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، وسيستعرض خلال المؤتمر تحديثات أمنية.