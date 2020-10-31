متحدث الداخلية يستعرض تحديثات أمنية في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا غدًا

أعلنت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.
ويشارك في المؤتمر إلى جانب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، وسيستعرض خلال المؤتمر تحديثات أمنية.فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.
ويشارك في المؤتمر إلى جانب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، وسيستعرض خلال المؤتمر تحديثات أمنية.