متحدث الداخلية يستعرض تحديثات أمنية في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا غدًا

أعلنت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

ويشارك في المؤتمر إلى جانب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، وسيستعرض خلال المؤتمر تحديثات أمنية.

فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية وزارة الصحة

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31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 10:03 PM

متحدث الداخلية يستعرض تحديثات أمنية في مؤتمر مستجدات فيروس كورونا غدًا

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

ويشارك في المؤتمر إلى جانب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، وسيستعرض خلال المؤتمر تحديثات أمنية.

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