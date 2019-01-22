#الشورى يوافق على ملاءمة مقترح مشروع نظام الشرطة البيئية

أعضاء المجلس نوّهوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على ملاءمة مقترح مشروع نظام الشرطة البيئية المقدم من أعضاء المجلس: الدكتور محمد الجرباء؛ والدكتور محمد الحيزان؛ والدكتور سالم الحربي؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

في مستهل جلسته، اليوم، ناقش المجلس مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، كما وافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء بشأن تقرير وزارة الداخلية وذلك في جلسة قادمة.

وكان عدد من أعضاء #الشورى قد نوّهوا في مداخلاتهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها، وأبدوا آراء وملحوظات واستفسارات عدة على ما تضمنه تقرير الوزارة بما يعزّز من أدائها.