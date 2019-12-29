الرياض تستضيف المؤتمر السنوي الدولي للمختبرات الطبية 2020

يركز على الطب الفردي واضطرابات المناعة الذاتية

تنظم الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية، مؤتمرها السنوي الدولي خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2020، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تزامنًا مع اليوم العالمي للمختبرات الطبية.



وقال رئيس الجمعية البروفسور خالد بن خلف الحربي: إن المؤتمر السعودي الدولي الأول لعلوم المختبرات الإكلينيكية يناقش أهم المستجدّات في تخصصات المختبرات الطبية، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من المتحدّثين المحليين والدوليين، وبدعم ورعاية من وزارة الصحة وجامعة الملك سعود.



وأضاف "الحربي" أن مؤتمر الجمعية المقبل يركز على عددٍ من المحاور؛ أهمها الطب الفردي والاعتماد للمختبر والجودة، والتقنيات المتقدمة في الجزيئية الحيوية والتكنولوجيا الحيوية، والمختبرات الآلية، ونقص المناعة، واضطرابات المناعة الذاتية.



كما دعا رئيس الجمعية السعودية للمختبرات الإكلينيكية، الممارسين الصحيين وطلاب الكليات الطبية، للمشاركة في المؤتمر، وحضور فعالياته والاطلاع على البرنامج العلمي عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر: www.lab-conference.com.



يذكر أن المؤتمر تصاحبه ورش عمل متخصصة، ومعرض متخصص بالمختبرات الطبية يشارك فيه عدد من الجهات الصحية الحكومية والخاصة وشركات المستلزمات الطبية.