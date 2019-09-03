جدة.. أربعيني وابنه يتمان حفظ القرآن الكريم في وقت واحد

الأب من ذوي الاحتياجات الخاصة وذو عزيمة عالية

أتم أربعيني وابنه العشريني حفظ القرآن الكريم بحلقات جامع الراجحي المسائي بحي مدائن الفهد جنوب جدة.



وفي هذا السياق قال الأب ويدعى خالد الصلاحي- 48 عاماً: بدأت حفظ كتاب الله منذ سنوات ولكنني كنت بحاجة إلى أن أتأكد أنني أحفظ كتاب الله بإتقان، فالتحقت بحلقات جامع الراجحي التابع لجمعية خيركم بجدة والتي يدرس فيها ابني منذ سنوات قليلة وتحديداً في حلقة الشيخ سعيد بارماده، وعبدالرحمن في حلقات الشيخ عبدالله سالمين، وهناك أتممت حفظ كتاب الله بإتقان وكنت أيضًا أذهب إلى الحلقات بالراجحي ومقرأة جامع الكوثر بشكل يومي – رغم أني من ذوي الاحتياجات الخاصة – فالقرآن ما إن تتقرب منه حتى تجد نفسك أشد تعطشًا للبقاء معه طوال الوقت.



وتابع قائلاً: وجودي في الحلقات كان له الأثر الكبير على ولدي ففي عامين أتممنا الحفظ، وبدأنا الآن في المرحلة الثانية، وهي الحصول على الإجازة في القراءات لدى المشايخ في جامع الراجحي سائلاً المولى أن يعيننا على ذلك.



وحث الصلاحي الآباء على الالتحاق بحلقات القرآن الكريم برفقة أبنائهم ليجدوا السعادة في الدارين، مشيراً أنه لمس ذلك في حياته، وسعادته بختم ابنه لكتاب الله وحصوله على الشهادة فاقت فرحته بالحفظ، مشيراً أن التعذر بالمسؤوليات وملاهي الحياة هي من تلبيس إبليس ـ فكونه يعمل حتى وقت متأخر ومسؤول عن أسرة لم يكن عائقاً أمام انضمامه للحلقات وحفظ القرآن الكريم.



من جهته أشاد مدير مجمع الراجحي المسائي عادل القثمي بخالد وابنه، مشيراً أنهما أصبحا مثالاً يحتذى بهما في حلقات المجمع، وقد كان لهما الأثر الكبير على باقي الطلاب، فيما أرجأ هذا النجاح بعد توفيق الله – عز وجل – إلى حرصهما الكبير وهمتهما العالية والعمل الدؤوب طوال فترة الحفظ.