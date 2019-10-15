أمانة جازان تبدأ تفعيل مشروع "أمانة بلا ورق"

لتحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات

شرعت أمانة منطقة جازان في تفعيل نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني والمرتبط مركزياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتطوير بيئة العمل عبر الحد من تداول الورق داخل الأمانة وتفعيل التعاملات الإلكترونية.



تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن التحول إلى "وزارة بلا ورق" وتسريع الإنجاز.



وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: الأمانة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين 19 ورشة تدريبية استفاد منها أكثر من 290 متدربًا ومتدربة بهدف شرح آليات تطبيق نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني الجديد في الأمانة والبلديات المرتبطة.



وأضاف "ابن سعيدان": نظام المراسلات الإلكترونية المركزي يهدف إلى دعم خطة التحول الرقمي وتحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات، حيث إن من مميزاته تمكين إرسال المعاملات بين الوزارة والأمانة، والأمانة مع البلديات المرتبطة بها، والبلديات فيما بينها بشكل إلكتروني بدون ورق، واحتوائه على أرشيف إلكتروني متطور لحفظ المعاملات وتسهيل الرجوع إليها في أي وقت، إضافة إلى تضمين ميزة التوقيع الإلكتروني في النظام لتمكين التوقيع والإحالة والتوجيه الإلكتروني للمعاملات بطريقة إلكترونية آمنة وسريعة ومؤازرة لخطط وبرامج التحول.