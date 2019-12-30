قتلى وجرحى حوثيون في استهداف الجيش اليمني لتجمعات المتمردين بتعز

دمّر آليات قتالية تابعة للمليشيا

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، تجمعات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف استهدف تجمعات المليشيا المتمردة في جبال رسيان غربي منطقة البرح.

وأضاف أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.