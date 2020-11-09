شرطة الجوف تطيح بـ4 مواطنين تورطوا بإتلاف مجموعة من أجهزة الرصد الآلي

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات كافة بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، تورطوا بإتلاف مجموعة من أجهزة الرصد الآلي في عدد من الطرق بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.