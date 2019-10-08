"الأرصاد" تدعو أهالي المدينة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب الكثيف

تبدأ من الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساءً وتستمر حتى الثامنة والنصف

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن حالة من الضباب الكثيف، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مستوي الرؤية الأفقية.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساء، وتستمر حتى الثامنة والنصف مساءً، وتشمل محافظة ينبع.

الأرصاد المدينة المنورة

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08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 05:10 PM

تبدأ من الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساءً وتستمر حتى الثامنة والنصف

"الأرصاد" تدعو أهالي المدينة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب الكثيف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن حالة من الضباب الكثيف، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مستوي الرؤية الأفقية.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساء، وتستمر حتى الثامنة والنصف مساءً، وتشمل محافظة ينبع.

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