ألمانيا.. تحذير من موجة ثانية من "كورونا" قبل الخريف

"شاده" أرجع السبب لسلوكيات الناس

حذر مسؤول صحي ألماني كبير، اليوم الخميس، من احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس "كورونا" قبل الخريف؛ بسبب سلوكيات الناس، وذلك فيما تعيد البلاد فتح اقتصادها مرة أخرى.

ولفت نائب رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لارش شاده، في مؤتمر صحفي إلى أن أعداد الحالات تتراجع، لكن هذا لا يعني أن الأمور عادت لطبيعتها، وفقاً لـ"رويترز".