"السديري": مشروع مدينة ولي العهد يحمل طموحات عالية نحو مستقبل مشرق

رفع الشكر بمناسبة إعلانه إطلاقه

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة إعلانه إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في مدينة الرياض كأول مدينة غير ربحية في العالم.

وقال الدكتور "السديري": إن إعلان سمو ولي العهد عن مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان يحمل طموحات عالية نحو مستقبل مشرق لعمل القطاعات غير الربحية في المملكة والعالم، ودعما للريادة والابتكار واستشراف مستقبل النظم التقنية وتأهيل القيادات الشابة.

وأضاف "السديري" أن رؤى ومبادرات سمو سيدي ولي العهد تحمل في طياتها السعي نحو تحقيق الازدهار والنماء في كل الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والترفيهية وغيرها، ويأتي مشروع هذه المدينة امتداد لطموحات ولي العهد واهتماماته في دعم العمل المجتمعي غير الربحي بما يسهم في خدمة الإنسانية، وتحقيق أهداف مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك الخيرية).

وأشار إلى أن إعلان ولي العهد إقامة المشروع بالعاصمة الرياض سيكون له أبلغ الأثر في تعزيز الحراك التنموي في المنطقة في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسيكون مركز جذب للمهتمين والمساهمين في الأعمال المجتمعية حول العالم، لما يحمله المشروع من أهداف وخطط سامية شاملة.