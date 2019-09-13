بالصور.. المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز القرآنية يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

عبّروا عن بالغ سرورهم وفرحهم بوجودهم في طيبة الطيبة

أدى المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الحادية والأربعين، صلاة الجمعة بالمسجد النبوي؛ وذلك عقب اكتمال وصولهم إلى المدينة المنورة بعد ختام المسابقة وتكريم الفائزين التي أقيمت في رحاب المسجد الحرام.

وأعرب المشاركون عن بالغ سرورهم وفرحهم بوجودهم في طيبة الطيبة، وحضورهم مع جموع المسلمين صلاة الجمعة، والاستماع إلى الخطبة، وسط أجواء إيمانية عامرة بذكر الله وشكره، كما حَظِيَ المشاركون بالصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما.

ورفع المشاركون، وعددهم 146 متسابقًا من 103 دول من مختلف دول العالم، الشكرَ والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على هذه الاستضافة الكريمة؛ من خلال هذه المسابقة الدولية للقرآن؛ مؤكدين أن هذه المسابقة صورة من اهتمام المملكة بخدمة كتاب الله، وسعي منها في خدمة الإسلام والمسلمين؛ مُنَوّهين بتميز تنظيم المسابقة من قِبَل وزارة الشؤون الإسلامية وتنوع برامجها.

وكانت الأمانة العامة للمسابقة، بدعم وتوجيهات مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على المسابقة؛ قد جنّدت طاقاتها وكوادرها منذ وقت مبكر لتقديم أرقى الخدمات للمشاركين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.