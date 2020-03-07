مصر: انتحار 3 فتيات بطريقة جماعية بتناول حبّة سامّة تُستخدم في حفظ الغلال

جميعهن بمرحلة التعليم المتوسط .. أحضرتها فتاة رابعة لهن

انتحرت ثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاماً، بتناول حبّة سامّة في محافظة الشرقية- شرقي القاهرة، وتعد هذه حالة انتحار جماعي نادرة الحدوث في البلاد.

فقد اتفقت الفتيات الثلاث، وهن في مرحلة التعليم المتوسط، على إنهاء حياتهن معاً بتناول مركب فوسفيد الألمونيوم، المعروف بـ "حبوب حفظ الغلال".

ومن غير المعروف بشكل قاطع ما الذي دفع الفتيات إلى الإقدام على الانتحار بهذا الشكل.

وتشير تقارير إلى احتمال تعرُّضهن لسوء معاملة من ذويهن، لكن لم يتسن التأكّد من صحة ذلك، طبقاً لـ "بي بي سي".

وتناولت الفتيات حبّة الغلال السامّة بعدما أحضرتها فتاة رابعة لهن، واقتسمنها سوياً عقب انتهاء اليوم الدراسي، وتمّ نقلهن بعد ذلك إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، التي تبعد نحو 75 كيلو متراً شرقي القاهرة؛ لتلقي العلاج، وتُوفيت الفتيات الثلاث، واحدة تلو الأخرى في المستشفى.

ويعد الانتحار باستخدام حبة الغلال من الطرق الشائعة في بعض المناطق في مصر، بسبب السعر المنخفض لهذه الحبة، وسهولة الحصول عليها.