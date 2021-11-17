"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 39 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، تسجيل 42حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (549339) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 39 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (538412) حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8820) حالات وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 47 حالة.