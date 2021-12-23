"احتواء" تختتم حفلها السنوي بمسابقة ترفيهية للمستفيدين وأسرهم

وزعت الهدايا على الفائزين بحضور الأميرة "سميرة الفيصل"

أقامت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الفصام "احتواء" الحفل السنوي لأنشطتها وخصص للمستفيدات وأسرهم في قاعة أجوان للاحتفالات بحي الياسمين بمدينة الرياض مساء أول أمس الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية وعددٍ من المدعوات والأسر المستفيدة.

وقد ‏احتفت "‎احتواء" بمستفيداتها في هذا الحفل الترفيهي لأنشطة العام 2021 واستهدف الحفل عددًا من نزيلات مجمع إرادة والمستفيدات الأخريات، بمشاركة ومسامرة الأميرة سميرة الفيصل رئيس مجلس الإدارة وعددٍ من عضوات المجلس وفريق العمل النسائي بالجمعية بقيادة سعادة المدير التنفيذي د.منال صوان.

وقالت المدير التنفيذي للجمعية د. منال صوان هو الترفيه وتعزيز العلاقة بين المستفيدات وفريق عمل الجمعية لتحقيق مزيدٍ من التعاون في البرامج القادمة والتحفيز للاندماج في المجتمع.

وتضمنت فقرات الحفل إجراء مسابقة ترفيهية للمستفيدين وأسرهم وتم توزيع العديد من الهدايا على الفائزين.

يُشار إلى أن جمعية "احتواء" تقوم بنشاط مجتمعي توعوي حول مرض الفصام وتقيم العديد من المبادرات والفعاليات التوعوية والتي تُسهم في نشر ما تقوم به الجمعية من أدوار مهمة تجاه هذه الفئة وأسرهم بجهود رئيسة مجلس الإدارة وجميع أعضاء المجلس وأعضاء إدارة الجمعية من متخصصين واختصاصيين.