ضبط عدد من مخالفي نهل الرمال وتجريف التربة

قوات الأمن البيئي أوقفتهم شمال مدينة الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً ومُقِيمين من الجنسية اليمنية، أثناء قيامهم بنهل الرمال وتجريف التربة بدون تصريح شمال مدينة الرياض، في مخالفة لأنظمة البيئة التي تحظر نقل التربة أو جرفها دون تصريح.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.