فيصل بن فرحان يصل إلى مقر انعقاد #قمة_العشرين في روما

رئيس الوزراء الإيطالي كان في استقباله

وصل -قبل قليل- وزير الخارجية فيصل بن فرحان إلى مقر انعقاد #قمة_العشرين في روما، وكان رئيس الوزراء الإيطالي في استقباله، ووصل قادة وممثلو دول مجموعة العشرين إلى مقر انعقاد القمة في روما.

وتنطلق اليوم السبت، فعاليات قمة دول مجموعة العشرين السنوية التي تستضيفها دولة إيطاليا.