"الانتقالي" السوداني يتفق مع الوفد الأمريكي على تعديل الوثيقة الدستورية لمواكبة التطورات

تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم (الخميس) أنه اتفق مع وفد أمريكي على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية؛ لتواكب التطورات الحالية في البلاد.

أفاد المجلس بأن الاجتماع أسفر أيضاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، يقودها رئيس وزراء مدني، لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة، وفقاً لـ"رويترز".

والتقى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، بوفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، وعضوية المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان.