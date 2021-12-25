روبوت ذكي.. شاهد "تطور سقيا زمزم" يجذب رواد "معرض الحرمين" بالقصيم

"القرشي": ركن يحوي مجسم البئر وحافظات وحقائب أسطوانية.. صورة حضارية

يستمتع مرتادو معرض عمارة الحرمين الشريفين المقام بالقصيم، بتنوّع الخدمات المقدمة لهم، التي تأتي لتنقل الصورة الحضارية للحرمين الشريفين، وتطور الخدمات بهما عبر العصور؛ حيث يحظى ركن سقيا زمزم بإقبالٍ كبيرٍ من المرتادين.

وبيّن مسؤول ركن سقيا زمزم، سليمان القرشي؛ أن الركن يحوي مجسم بئر زمزم، والحافظات القديمة التي كانت ‏تملأ جنبات المسجد الحرام، والحافظات الجديدة المستخدمة حالياً، إضافة الى الحقائب الأسطوانية التي تحمل على الظهر وحقائب توزيع عبوات ماء زمزم، والروبوت الذكي لسقيا زمزم، مشيراً إلى أنه في نهاية الجولة يوزع على الزائرين عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد.

من جانبهم، عبّر مرتادو المعرض عن شكرهم وامتنانهم ‏للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على ما يُبذل في المعرض من خدماتٍ أسهمت في نقل الصورة الحضارية للحرمين الشريفين.