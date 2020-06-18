ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حالتان جديدتان و11 مخالطًا و3 حالات من الجنوب

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما تماثلت حالتان للشفاء.

وقال المركز في بيان له اليوم، إنه تَسَلّم أمس الأربعاء، 571 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وبعد نتائج الكشف عن الفيروس، ثبتت سلبية 555 عينة بينها حالتان تماثلتا للشفاء؛ فيما تأكد إيجابية 16 عينة بواقع حالتين جديدتين و11 حالة لمخالطين وثلاث حالات قادمة من الجنوب.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

1

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 10:33 AM

حالتان جديدتان و11 مخالطًا و3 حالات من الجنوب

ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

طرابلس

0 237

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما تماثلت حالتان للشفاء.

وقال المركز في بيان له اليوم، إنه تَسَلّم أمس الأربعاء، 571 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وبعد نتائج الكشف عن الفيروس، ثبتت سلبية 555 عينة بينها حالتان تماثلتا للشفاء؛ فيما تأكد إيجابية 16 عينة بواقع حالتين جديدتين و11 حالة لمخالطين وثلاث حالات قادمة من الجنوب.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

ليبيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020