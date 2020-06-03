أمريكا تعاقب الصين بمنع تسيير رحلات جوية إليها

ردًّا على عدم التزام بكين باتفاقية للسفر

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنها ستمنع طائرات نقل الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة بدءًا من 16 يونيو (حزيران) الجاري؛ وذلك للضغط على بكين للسماح للطائرات الأمريكية باستئناف الرحلات.

وذكرت وزارة النقل الأمريكية في إشعار رسمي، كشفت عنه اليوم، أن "الصين لا تزال غير قادرة على تحديد موعد لمراجعة لوائحها للسماح لشركات الطيران الأمريكية بإعادة تسيير رحلات الركاب المقررة".

وتفرض الخطوة عقوبات على الصين بسبب عدم التزام بكين باتفاقية قائمة تتعلق بالسفر بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقًا لـ"رويترز".

وينطبق هذا القرار على شركات "إير تشاينا"، ومؤسسة خطوط شرق الصين الجوية، وشركة خطوط جنوب الصين الجوية، وشركة هاينان الجوية القابضة.


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03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 09:31 PM

ردًّا على عدم التزام بكين باتفاقية للسفر

أمريكا تعاقب الصين بمنع تسيير رحلات جوية إليها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنها ستمنع طائرات نقل الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة بدءًا من 16 يونيو (حزيران) الجاري؛ وذلك للضغط على بكين للسماح للطائرات الأمريكية باستئناف الرحلات.

وذكرت وزارة النقل الأمريكية في إشعار رسمي، كشفت عنه اليوم، أن "الصين لا تزال غير قادرة على تحديد موعد لمراجعة لوائحها للسماح لشركات الطيران الأمريكية بإعادة تسيير رحلات الركاب المقررة".

وتفرض الخطوة عقوبات على الصين بسبب عدم التزام بكين باتفاقية قائمة تتعلق بالسفر بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقًا لـ"رويترز".

وينطبق هذا القرار على شركات "إير تشاينا"، ومؤسسة خطوط شرق الصين الجوية، وشركة خطوط جنوب الصين الجوية، وشركة هاينان الجوية القابضة.


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