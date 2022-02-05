بذكريات الطفولة من 80 عامًا.. شاهد اصطياد "وحش البحيرة"

بعد ذكريات طفولة استمرت 80 عامًا، تمكن صياد أمريكي من صيد أكبر تمساح على الإطلاق، خلال الآونة الأخيرة، وذلك في بحيرة جنوب ولاية فلوريدا، فيما أظهرت صور متداولة على المنصات الاجتماعية الحجم المذهل للحيوان.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، بدأت قصة الصيد الثمين مع معاناة مزارع من جنوب ولاية فلوريدا، حيث بدأت أعداد من الماشية تختفي من مزرعته مؤخرًا.

وبدأ المزارع يتذكر التمساح العملاق الذي كان يشاهده في طفولته، خاصة عندما كان المزارع يتجول على شاطئ البحيرة التي تطل عليها مزرعة العائلة، وحسب الروايات يبلغ عمر هذا التمساح حوالي 80 عامًا.

وتقول الصحيفة: أبلغ المزارع صديقه الصياد، دوغ بوريس، من ولاية الميسيسيبي، بقصة التمساح العملاق، ومخاوفه بعد اختفاء الماشية، وبالفعل جاء الصديق الصياد إلى المزرعة في جنوب فلوريدا، وتمكن من مشاهدة التمساح في البحيرة الخاصة، وأدرك الصياد أن طول الوحش العملاق يزيد عن أربعة أمتار، فيما يبلغ وزن الحيوان نحو 410 كيلوغرامات.

ومن أجل اصطياده، ترك "بوريس" الوحش يقترب داخل البحيرة حتى أصبح على بعد حوالي 293 مترًا، ثم أطلق عليه رصاصة واحدة فوق العينين تمامًا، من بندقية طراز "إس تي دابليو"، وجاء الإصابة مباشرة وقاتلة.

وبعد إصابة التمساح في الرأس، تم سحب الحيوان من البحيرة إلى الخارج، في صيد وصف بـ"المثير".

وفي مرحلة تالية، قام الصياد "بوريس" بوضع رأس التمساح على الجدار في منزله لتكون بمثابة ديكور حتى يذكره برحلة الصيد التي لا تنسى، في حين تمت معالجة اللحم.

وعندما قام "بوريس" بنشر الصورة على المنصات الاجتماعية، حظي بتفاعل واسع كما تمت مشاركة صور الحيوان آلاف المرات.

لكن صور هذه الحيوانات وهي بين أيدي الصيادين لا تثير الإعجاب فقط، وإنما تخلف سخطًا في بعض الأحيان، لا سيما وسط النشطاء المدافعين عن حقوق الحيوان، حسب "سكاي نيوز عربية".