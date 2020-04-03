برنامج إعمار اليمن يدشن مشروعين للنقل والمطارات في سقطرى

بتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد لدعم ومساندة الأشقاء في اليمن

دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن, مشروعين جديدين في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية دعماً لقطاعي النقل والمطارات، واستكمالاً للمشاريع التنموية الحيوية في المحافظة.

جاء ذلك بحضور محافظ سقطرى رمزي محروس، وقائد قوات الواجب السعودي العميد الركن عبدالرحمن سليمان الحجي.

وتسلمت السلطة المحلية في محافظة سقطرى الدعم الجديد الذي تم تخصيصه لخدمة أهالي سقطرى؛ وتمثّل في توفير حافلات للنقل العام لرفع كفاءة خدمات قطاع النقل داخل الجزيرة، وخدمة الأهالي عبر تيسير تنقلاتهم وتحسين حياتهم اليومية، حيث ستغطي الحافلات الجهة الغربية من حديبو إلى قلنسية، بالإضافة إلى خدمة الجهة الشرقية من الجزيرة إلى راس مومي.

وتضمّن المشروع الثاني الذي تم تدشينه في دعم مطار سقطرى، من خلال توفير كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة داخل المطار، وذلك عبر تجهيز عربة إطفاء متطورة تعمل بأحدث التقنيات، والتي تطابق توصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة"ICAO" الدولية، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف بكافة التجهيزات الطبية والإسعافية.

وأعرب محافظ محافظة سقطرى، في كلمة خلال التدشين, عن شكره للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً على هذا العطاء وعلى ما تقدمه من دعم لهذه المحافظة في مختلف القطاعات وخاصة القطاعات ذات الأولوية.

من جانبه، أكد قائد قوات الواجب السعودي, أن هذا الدعم يأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في دعم ومساندة الأشقاء في الجمهورية اليمنية, مشيراً إلى أن هناك عددًا من المشاريع سيتم تدشينها خلال الأيام القادمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يبذل جهوده كافة لخدمة أهالي محافظة سقطرى اليمنية؛ عبر تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في عدة قطاعات منها المياه، والصحة، والتعليم، والثروة السمكية، والكهرباء والطاقة، والنقل والطرق، والمطارات والموانئ.

ويعمل البرنامج جنباً إلى جنب مع السلطة المحلية في الجزيرة لضمان سلامة أهالي المحافظة، أثناء الأعاصير، عبر تسهيل البرنامج لتنقلات الأهالي في محافظة سقطرى من خلال تشغيل كامل الآليات والمعدات واستنفار المختصين والمهندسين في البرنامج لمساعدتهم وربطهم بمناطقهم وبالخدمات اليومية، وكان للبرنامج دور كبير عقب إعصار "بافان"، والحالة المدارية "كيار"، وإعصار "لبان"، وإعصار "ماكونو".

وتلبي مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن احتياجات أهالي المحافظة وسكانها في القطاعات الحيوية، كما حققت أثراً إيجابياً على مستوى الخدمات في كافة القطاعات، واستحدثت المشاريع فرص العمل عديدة، وأسهمت في تحسين معيشتهم وحياتهم.

ونفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدداً من مشاريع المياه تضمنت الدعم الشهري لمادة الديزل لتشغيل المضخات المائية، بالإضافة إلى مشاريع شبكات مياه، ومشاريع إنشاء السدود المائية والبرك التجمعية للمياه، إلى جانب مشاريع إنشاء الخزانات المائية، ومشاريع حفر الآبار، ومشروع توفير صهاريج نقل المياه، والتي أسهمت في سد الاحتياج من المياه الصالحة للشرب، وتوفير مياه الري الحيواني والزراعي.

وحرصًا على صحة الإنسان اليمني في الجزيرة عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم قطاع الصحة عبر مشاريع نوعية، منها مشروع دعم النظام الصحي في مستشفى الأمومة والطفولة، الذي تم تجهيزه بالأجهزة المختبرية الحديثة وأجهزة العناية المركزة, كما دعم المستشفى عبر تأثيثه وتزويده بالمقاعد والأسرة الطبية، بالإضافة إلى تزويده بالطاقة اللازمة للتشغيل، بما يشمل ربط المستشفى بالكهرباء العمومية، ووفّر سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

وتم دعم قطاع الصحة في المحافظة عبر مشروع تأهيل وترميم مركز نوجد الصحي، ومشروع تأهيل وترميم مركز صحي عمدهن، وتجهيز كلا المركزين بالمعدات الطبية.

ولدعم فرص التعليم والتعلم في محافظة سقطرى، أنشأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أربع مدارس؛ هي "مدرسة سيرهن، ومدرسة معاذ بن جبل في قاضب، ومدرسة علي بن ابي طالب في ديحمض، ومدرسة قلنسية".

ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة عبر تأمين وسائل النقل الحديثة وذلك من خلال مشروع النقل المدرسي الذي شمل توفير ثماني حافلات مدرسية لنقل الطلاب والطالبات من منازلهم إلى المدارس، إلى جانب استفادة أبناء وبنات جزيرة سقطرى من مشروع الخاص بطباعة الكتب الدراسية.

وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إنتاجاً غذائياً مستدام، وذلك عبر مشاريع دعم قطاع الثروة السمكية بمشاريع خاصة بالصيادين المتضررين من الأعاصير والحالات المدارية التي ضربت المحافظة، وتضمنّ الدعم تقديم 100 قارب صيد بمحركاتها الحديثة.

وفيما يخص قطاع الطاقة والكهرباء، أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع خاصة دعمت هذا القطاع بشكل جلي وأوضح، حيث أكمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جميع الأعمال في محطة كهرباء حديبو، والتي تنتج طاقة كهربائية بقوة 3.75 ميجا فولد امبير، وتسهم في دعم الخدمات الأساسية في المحافظة للمستفيدين كافة.

وتحتوي محطة كهرباء حديبو على المبنى الرئيس للمحطة، بالإضافة إلى خزانات المحروقات، وتزويدها بمولدات احتياطية لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، ويقوم البرنامج بتزويد المحطة بالمشتقات النفطية، كما أنشأ مشروع محطة كهربائية متكاملة في مديرية قلنسية، وتشمل: المباني، والخزانات، والمولدات.

ونال قطاع النقل والطرق في الجزيرة على دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تطوير ميناء جزيرة سقطرى، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للميناء، وتحسين قدرته والتي انعكس إيجاباً على حجم التدفقات الخاصة بالمواد الطبية والشحنات التجارية، وعزز من كفاءة إيصال المساعدات الإنسانية.