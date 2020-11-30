النصر .. حسين عبد الغني مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت قرارًا يقضي بتعيين نجم كرة القدم السعودية الكابتن حسين عبد الغني مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم بنادي النصر .

ويأتي تعيين "عبد الغني" دعمًا للأجهزة الإدارية وربطًا مع الأجهزة الفنية بقيادة المدير الفني للفريق البرتغالي "روي فيتوريا" والوصول لمرحلة الاستقرار.