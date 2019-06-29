بالفيديو.. القصة الغريبة للطفل الصيني حامل إناء اللبن

مشاهدة: "بكيت عند النهاية".. وأخرى: "لن يبقى لها إلا حب أخيها"

كشف طفل صيني عن مدى حبه لأخته وافتقاده لها في غيابها، عندما قام الطفل، 4 سنوات، برحلة لمسافة 3 كيلومترات، من قرية "ديوان" إلى مدينة "داغنج" القريبة، حاملاً علبتين من اللبن لأخته في مدرستها.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الطفل، زياو لو قام بالرحلة الخطيرة صباح يوم الأحد الماضي، حين كانت أخته تحضر بعض الدروس الإضافية في مدرستها.

وحسب الصحيفة: فإن الطفل وأخته لومو، التي تبلغ 13 عامًا، يعيشان تحت رعاية جدتهما في قرية "ديوان"، وفي يوم الحادث شعر الطفل أنه يفتقد أخته، فغافل جدته التي كانت تعد الطعام في المطبخ، وحمل علبتي لبن وقرر الذهاب إلى مدرسة أخته في المدينة كي يمنحها اللبن.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أن ضباط الشرطة في شوارع مدينة "داغنج"، لاحظوا الطفل الذي يسير بين السيارات حاملاً علبتي اللبن، وبالفعل قامت سيارة شرطة بالتقاط الطفل عقب عبوره أحد التقاطعات، وسألوا الطفل عن وجهته واصطحبوه إلى المدرسة، حيث قابل أخته ومنحها علبتي اللبن، وهو المشهد المؤثر الذي التقطته الكاميرا.

وعلى مواقع الفيديو الصينية، حظي الشريط بأكثر من خمسة ملايين مشاهدة والآلاف التعليقات والإعجاب، وتقول إحدى المشاهدات: "بكيت عند نهاية المشهد، عندما منح الطفل أخته علبة اللبن"، وتقول مشاهدة أخرى "يوماً ما عندما تتزوج الفتاة، لن يبقى لها إلا حب الأخ الأصغر".