رغم "كورونا" .. الاتحاد الإماراتي: "دورينا" مستمر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم استمرار "دوري الخليج العربي" ومنافسات دوري تحت 21 عامًا.

وقال في بيان صحفي:"إلحاقًا للقرار السابق بتأجيل المباريات للفئات السنية، فقد تقرر تأجيل مسابقات كرة القدم للفرق تحت 19 عامًا، وإيقاف تدريبات فرق المراحل السنية بمختلف فئاتها العمرية وكرة القدم للسيدات حتى إشعار آخر".

وأضاف: سيستمر الدوري الخاص بالفريق الأول ودوري فريق تحت 21 عامًا مع أخذ التدابير اللازمة وتقييم الوضع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتعاني جل دول العالم فيروس "كورونا" الذي أسهم في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في معظم دول العالم.