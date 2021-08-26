52 % ارتفاع السعة المقعدية لرحلات الخطوط الداخلية بدءًا من سبتمبر

بعد قرار موافقة الهيئة العامة للطيران المدني ستبلغ أكثر من 372 ألفًا

اعتمدت الخطوط السعودية استخدام السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية اعتباراً من شهر سبتمبر القادم بعد قرار موافقة الهيئة العامة للطيران المدني السماح بذلك، حيث ستبلغ نسبة الزيادة في السعة المقعدية للرحلات الداخلية (52%).



وكانت السعة المقعدية الأسبوعية لرحلات "السعودية" الداخلية مع التباعد الاجتماعي تبلغ أكثر من (245) ألف مقعد وستصبح بعد قرار السماح باستخدام كامل السعة المقعدية أكثر من (372) ألف مقعد، كما يتم وعبر فريق متخصص المراجعة الدائمة لجدول الرحلات والسعة المقعدية وإقرار الزيادة وفقاً للمتطلبات التشغيلية.



وتحرص الخطوط السعودية على تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية حرصاً منها على سلامة الضيوف والموظفين بما في ذلك تحصين كافة طاقم الضيافة الجوية والتعقيم المستمر للطائرات الأمر الذي ساهم في عدم تسجيل أي حالة على متن الرحلات، وقد توجت تلك الجهود بحصولها على التصنيف الماسي من منظمة APEX ضمن أفضل 10 شركات طيران أماناً صحياً على مستوى العالم.



كما تهيب بضيوفها الكرام التقيّد بتعليمات الجهات الصحية المختصة والتي تقضي باستمرار الالتزام بارتداء الكمامة، والحث على تطهير اليدين، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة ببروتوكولات الطيران الصادرة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وتوفر الخطوط السعودية باقة من الخدمات عبر موقعها على شبكة الإنترنت (www.saudia.com ) والتطبيقات على الأجهزة الذكية والتي تمكن الضيوف من إنجاز كافة الخدمات الالكترونية لإجراءات السفر بدءاً من استعراض جدول الرحلات وتنفيذ الحجز ودفع قيمة التذكرة وإصدارها واختيار المقعد والوجبة وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وإلغاء الحجز أو تغييره ودفع رسوم العفش المصاحب الإضافي، وترفيع درجة السفر لأعضاء الفرسان وغيرها من الخدمات التي تمكنهم من إنهاء كافة الإجراءات والحصول على جميع الخدمات إلكترونياً بيسر وسهولة، كما يتضمن الموقع كذلك نافذة لإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا عبر الرابط (https://www.saudia.com/covid-19) تشمل العديد من البيانات وكافة المستجدات الواردة من الجهات المختصة.