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إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء وصل إلى 552549

العراق يسجل 2114 إصابة جديدة بكورونا و34 حالة وفاة

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سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 552549 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 34 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12258، فيما تم تسجيل 1771 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 482674 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 57617، من بينهم 293 يرقدون في العناية المركزة.