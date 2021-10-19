"الحمزي" مدير عام سجون المملكة السابق في ذمة الله

توفي فجر اليوم، اللواء إبراهيم محمد الحمزي مدير سجون المملكة سابقًا والمستشار بمكتب وزير الداخلية.

يُذكر أن "الحمزي" عَمِلَ وتدرّج في كل القطاعات الأمنية؛ حيث تقلّد منصب مدير دوريات الأمن في جدة، ثم مديرًا لشرطة العاصمة المقدسة لعدة سنوات، حتى صدر أمر وزير الداخلية بتعيينه مديرًا عامًّا للسجون، ومن ثم مستشارًا لوزير الداخلية.

ترفع "سبق" خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللواء "الحمزي".