بعد صمود 64 يومًا.. كورونا تسجل أول إصابة بالأفلاج

هنا تفاصيل حالة الشاب العشريني القادم من الرياض

شهدت محافظة الأفلاج اليوم الثلاثاء أولى الإصابات بفيروس كورونا لشاب عشريني قدم من الرياض.

واستطاعت "الأفلاج" أن تصمد 64 يومًا في مواجهة كورونا بوعي المجتمع وتقيده بالتعليمات الاحترازية وحافظت على خلو اسمها من تقارير وزارة الصحة المعلنة يومياً حول عدد الإصابات الجديدة المسجلة في مناطق ومحافظات المملكة.

وقالت مصادر لـ"سبق": تم كتشاف أول لحالة إصابة بفيروس كورونا بمحافظة الأفلاج "ليلى" لشاب قدم من الرياض وكان يشعر بآلام وارتفاع في درجة الحرارة فقام واستأجر شقة مفروشة له ومرافقه بالأفلاج وعزلا أنفسهما عن المجتمع حتى يتم التأكد من حالتهما الصحية وقاما بمراجعة مستشفى الأفلاج لتلقي العلاج والتأكد من سلامتهما.

وأضافت: بعد ظهور نتائج التحليل المبدئية تبين أن أحدهما ناقل للفيروس بنتيجة إيجابية للتحليل وعلى الفور تم عزلهما وتقديم العلاج اللازم لهما .

ولقي قيام الشابين بعزل نفسيهما وعدم مخالطة الآخرين إشادة وثناء المجتمع.