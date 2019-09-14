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40 ألف جولة رقابية يومياً على مدار الساعة

أمانة المدينة المنورة: اختتمنا موسمي الحج بنجاح

سجلت الخطة التشغيلية لأمانة منطقة المدينة المنورة، بمتابعة أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري، نجاحاً مميزاً خلال موسمي الحج الأول والثاني.

وأدت الخطة الدور المنوط بها بإبداع كبير وأوفت بما رسمته من أهداف مع نهاية أعمال الموسم الثاني الذي يختتم اليوم السبت بعد موسم حافل بالأعمال انطلق مطلع شهر ذي القعدة الماضي.

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة قد استنفرت كوادرها البشرية وحرّكت آلياتها وفق خارطة منظمة تستهدف الأماكن الأكثر حيوية بالإضافة إلى استثمارها الناجح للرافد التقني من خلال نظام راقب الإلكتروني ومتابعة عمليات الأمانة 940 على مدار الساعة، والتزمت الأمانة بتفعيل عاملي الخلق والابتكار وحرصت على تلافى سلبيات الأعوام السابقة بعد رصدها ميدانياً، وتدوين كل الملاحظات على أعمال الموسم الحالي.

وعلى صعيد الجانب الرقابي خلال موسمي الحج الأول والثاني، فقد تم تنفيذ أكثر من 40 ألف جولة رقابية بشكل يومي على مدار الساعة؛ للتأكد من سلامة وصحيّة ظروف وخطوات إعداد الأطعمة والمشروبات في المطاعم والمطابخ ومطابخ الإعاشة ومحلات الوجبات السريعة والشعبية ومعامل الحلويات ومحلات بيع اللحوم والأسماك والتحقق من مصادر المنتجات والمواد الأولية التي تصنّع منها وخاصة اللحوم.

واستهدفت هذه الجهود التثبت من تطبيق الشروط الصحية لإعدادها وتخزينها مثل الالتزام بدرجة حرارة محددة لحفظ اللحوم والخضار وغيرها والتغيير الدوري لزيوت القلي وعدم تعريض المنتجات لأشعة الشمس المباشرة وعدم وجود بؤر مجاورة للحشرات أو البعوض والتعقيم المستمر للأدوات وألواح التقطيع وأوعية الحفظ والإعداد والتأكد من صلاحية الشهادات الصحية للعاملين في تلك المنشآت وخلوهم من الأمراض ومحافظتهم على النظافة الشخصية وارتدائهم للملابس اللازمة من أغطية الرأس والكمامات وقفازات اليدين.

وفي محور أعمال النظافة؛ بلغت كمية النفايات التي تم رفعها أكثر من 600 ألف طن من النفايات خلال أعمال موسمي الحج في المدينة المنورة، فيما نفذت أعمال الإصحاح البيئي على جميع المواقع في المنطقة المركزية والحدائق وأماكن وجود ضيوف الرحمن.

وتعاملت الفرق الرقابية والميدانية مع 650 بلاغًا وصلت إلى عمليات الأمانة 940 وتم التفاعل معها فوراً وإفادة مقدم البلاغ بما تم اتخاذه من إجراءات ضمن جهود الأمانة لتحقيق رضا المستفيدين من خدماتها.

من جهته، عبّر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عن شكره للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج وسمو نائبه على العناية المتواصلة لمتابعة كل الأعمال المتعلقة برعاية الحجاج والزوار والوقوف عن كثب على كل ما قدّم لهم من خدمات خلال موسمي الحج الأول والثاني في المدينة المنورة.

وأضاف "التويجري": توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي المباشرة كان لها الأثر البالغ في توفير أفضل الخدمات البلدية لضيوف الرحمن في المدينة المنورة كما كان لدعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الأمانة أكبر الأثر فيما تحقق من نجاح.

وعبّر "التويجري"، في ختام حديثه، عن شكره لمنسوبي الأمانة كافة على جهودهم المخلصة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.