"المرور": ضبط سائق شاحنة يقود بسرعة "غير طبيعية" في حفر الباطن

تفاعلًا مع شكوى عبر تويتر.. وأحيل لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ حول قائد شاحنة يقود بسرعة غير طبيعية في محافظة حفر الباطن بالطريق الواقع بين القيصومة والحفر.

وقال مقدم البلاغ عبر تويتر: إن سائق الشاحنة كان يقودها بسرعة غير طبيعة على الطريق الواقع بين القيصومة وحفر الباطن، وتحديدًا على كوبري تأهيل الشامل في الخامسة عصر أمس.

وقال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: إنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.