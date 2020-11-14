الخارجية: المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها "المغرب" في المنطقة العازلة للكركرات

الخارجية: المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها "المغرب" في منطقة "الكركرات" العازلة

أعربت وزارة الخارجية عن تأييد حكومة المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

كما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وزارة الخارجية

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14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 11:32 AM

الخارجية: المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها "المغرب" في منطقة "الكركرات" العازلة

الخارجية: المملكة تؤيد الإجراءات التي اتخذتها "المغرب" في المنطقة العازلة للكركرات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت وزارة الخارجية عن تأييد حكومة المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

كما أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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وزارة الخارجية

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