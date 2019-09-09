بالتصوير الجوي.. شلالات عقبة شعف بلقرن تتدفق وسط الجبال الشاهقة

تصب في سد ثريبان بتهامة بعد هطول الأمطار على منطقة عسير

وثق المصور مفلح الحارثي بالفيديو تدفق الشلالات المنحدرة من عقبة مركز شعف بلقرن التي تصب في سد مركز ثريبان بتهامة بعد هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة عصر اليوم الاثنين.

وخص المصور الحارثي "سبق" بالفيديو الذي لا يمكن مشاهدته على الطبيعة إلا بوساطة التصوير الجوي بسبب وعورة ذلك الموقع ذي الطبيعة الربانية الرائعة والسلسلة الجبلية الشاهقة.