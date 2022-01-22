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بدأت قبل العهد السعودي وخرَّجت العديد من الأجيال على مستوى السعودية

"الإخبارية" تُوثِّق بالطائف أقدم المدارس النظامية.. وباحث يكشف تاريخها

وثَّق التلفزيون السعودي ممثلاً في القناة الإخبارية المدرسة السعودية تاريخيًّا، وأجرى لقاءات عدة مع منسوبي المدرسة؛ إذ تعد من أقدم المدارس النظامية، وخرَّجت العديد من الأجيال على مستوى السعودية.



وقال الباحث في التاريخ خالد الحميدي إن المدرسة بدأت قبل العهد السعودي، وكانت مدرسة نظامية في ذلك الحين، لكن عزف الأهالي عنها لوجود كثير من المناهج المخالفة للمجتمع ذلك الوقت، ثم انتقلت إلى مرحلة أخرى، ثم في عام 1345 هـ بدأت البداية الحقيقية والانطلاقة الفعلية لهذه المدرسة التي سُميت بالمدرسة السعودية النظامية، وكانت في بدايتها مرحلة تحضيرية، ثم انطلق الطلاب إلى المرحلة الابتدائية.



وأفاد الحميدي بأن المدرسة مرَّ بها كثير من رجالات هذه الدولة، منهم - على سبيل المثال وليس الحصر - أشهر مدير لهذه المدرسة حسن ألطف - رحمه الله -، ومن المعلمين والمدرسين في هذه المدرسة الشيخ عبدالله خياط إمام وخطيب الحرم المكي.



من جانبه، قال الباحث عمر الأسمري عن المدرسة السعودية إن المؤسس - رحمه الله - كان يسعى جاهدًا لنشر التعليم في كل مكان، ومنذ 1343هـ / 1924م - 1373هـ / 1953م شهدت محافظة الطائف تأسيس العديد المدارس، أولها المدرسة السعودية الابتدائية عام 1345هـ/ 1926م بحي السلامة.



فيما تجول الفريق الإعلامي لقناة الإخبارية في المدرسة ومرافقها، والتقى مدير المدرسة عبيد النفيعي، ومشرف الصفوف الأولية نبيل بخش.