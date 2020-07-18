خلال 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 601 جزائرياً ويقتل 11

حصيلة المرضى ترتفع إلى 22.549

سجلت الجزائر 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22.549 حالة.

وبينت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، اليوم (السبت)، أنها سجلت 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1068 حالة.

وأضافت أن 314 مصاباً تعافوا من المرض ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 15.744 حالة.