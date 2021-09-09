قبل مواجهة "النصر" الآسيوية .. مدرب "تراكتور"  الإيراني يعلن استقالته

كشف الإعلامي الإيراني الذي يعمل في وكالة فارس للأنباء عن موافقة إدارة نادي تراكتور على استقالة المدير الفني للفريق .
وقال الإعلامي davood : "یتقدم فراز کمالوند مدرب تراکتور باستقالته بسبب المشاکل الکثیرة في الفریق قبل مواجهة النصر في دوري أبطال آسيا،" ، قبل أن يضيف تغريدة أخرى يعلن فيها قبول إدارة النادي لاستقالة المدرب .
ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر الجاري في مباراة دور الـ 16 من مسابقة دوري ابطال آسيا .
كشف الإعلامي الإيراني الذي يعمل في وكالة فارس للأنباء عن موافقة إدارة نادي تراكتور على استقالة المدير الفني للفريق .
وقال الإعلامي davood : "یتقدم فراز کمالوند مدرب تراکتور باستقالته بسبب المشاکل الکثیرة في الفریق قبل مواجهة النصر في دوري أبطال آسيا،" ، قبل أن يضيف تغريدة أخرى يعلن فيها قبول إدارة النادي لاستقالة المدرب .
ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر الجاري في مباراة دور الـ 16 من مسابقة دوري ابطال آسيا .