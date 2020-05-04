أرامكو: عمليات وسلاسل الإمداد لم تتعطل بسبب فيروس كورونا

طبقت إجراءات للحد من مخاطر انتقال العدوى للأفراد والنشاط

أكدت أرامكو اليوم الاثنين أن عملياتها وسلاسل الإمداد لم تتعطل رغم فيروس كورونا المستجد.

ووفق رويترز قالت أرامكو في بيان إن أنظمتها لإدارة الأزمات تكفل استمرار العمل بجميع مواقعها وإنها تواصل العمل مع شركائها لضمان التسليم الآمن للمواد.

وأضافت أنها طبقت إجراءات للحد من مخاطر انتقال العدوى وتخفيف أثر الفيروس على الأفراد والنشاط.

أرامكو أرامكو السعودية فيروس كورونا الجديد

6

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 07:51 PM

طبقت إجراءات للحد من مخاطر انتقال العدوى للأفراد والنشاط

أرامكو: عمليات وسلاسل الإمداد لم تتعطل بسبب فيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,213

أكدت أرامكو اليوم الاثنين أن عملياتها وسلاسل الإمداد لم تتعطل رغم فيروس كورونا المستجد.

ووفق رويترز قالت أرامكو في بيان إن أنظمتها لإدارة الأزمات تكفل استمرار العمل بجميع مواقعها وإنها تواصل العمل مع شركائها لضمان التسليم الآمن للمواد.

وأضافت أنها طبقت إجراءات للحد من مخاطر انتقال العدوى وتخفيف أثر الفيروس على الأفراد والنشاط.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أرامكو أرامكو السعودية فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020