تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.. تستمر حتى السادسة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.