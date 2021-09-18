بدأت 9 صباحاً وتستمر لـ 6 مساءً.. حالة رياح وأتربة بالحناكية والمهد

المركز الوطني للأرصاد: تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.