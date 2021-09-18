بدأت 9 صباحاً وتستمر لـ 6 مساءً.. حالة رياح وأتربة بالحناكية والمهد

المركز الوطني للأرصاد: تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 10:16 AM

المركز الوطني للأرصاد: تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

بدأت 9 صباحاً وتستمر لـ 6 مساءً.. حالة رياح وأتربة بالحناكية والمهد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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