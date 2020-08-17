كورونا في 6 دول اليوم.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في أستراليا والهند وليبيا والمكسيك وألمانيا

كوريا الجنوبية: مخاوف من تفشي المرض على نطاق واسع في العاصمة سول

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، تسجيل 8 حالات وفاة و434 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 8 حالات وفاة: (حالة في غريان، وحالة في مسلاتة، وحالتان في أوباري، وحالة في المرج، وحالة في بنغازي، وحالة في أجدابيا، وحالة في زليتن)؛ ليصبح إجمالي الوفيات بسبب كورونا 153 حالة.

وعن الحالات النشطة، أضاف المركز، أنها 7.086 حالة.

أستراليا

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 282 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق حتى الآن؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 334، وفي أستراليا إلى 421 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات في أستراليا إلى 23288 إصابة، تعافى منها 14080 شخصًا.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد، تسجيل 4448 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 214 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 522162 حالة والوفاة إلى 56757.

وقالت الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 197 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه بذلك ارتفع إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 15 ألفًا و515 حالة من بينها 305 حالات وفاة.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت يوم الأحد 279 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهي أكبر قفزة في يوم واحد منذ أوائل مايو الماضي؛ في الوقت الذي أعرب فيه المسؤولون الحكوميون عن مخاوفهم من تفشي المرض على نطاق واسع في منطقة العاصمة سول ذات الكثافة السكانية العالية.

الهند

ارتفعت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في الهند إلى 50 ألفًا اليوم الاثنين، مع تسجيل 900 وفاة جديدة خلال 24 ساعة؛ وفق ما أظهرته بيانات صادرة عن وزارة الصحة.

وتجاوزت الهند الأسبوع الماضي بريطانيا، كرابع دولة سجلت أعلى حصيلة للوفيات الناجمة عن الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك؛ بينما أعلنت عن 2.6 مليون إصابة.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين، تسجيل 561 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا؛ ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 224014.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات حالة واحدة، ليصبح 9232.